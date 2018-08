Ieri c’è stato un incontro a Cittadella – dove il Palermo ha giocato e vinto contro la formazione granata – e tutto sembra essere andato liscio, come dichiara il patron: "Certo che è andata bene - spiega il presidente rosanero a la Repubblica -, se abbiamo pranzato insieme e se lo abbiamo fatto nella più completa armonia vorrà dire che ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme d'amore e d'accordo. Dobbiamo solo parlare dell'aspetto economico che riguarda tutta la nostra struttura tecnica. La crisi c'è e di questo dobbiamo rendercene conto tutti".Zamparini non parla di new entry in società: "Ma io non ho fatto mai nomi, e non ho mai affermato di avere individuato i futuri collaboratori. Sto facendo una serie di incontri e di valutazioni. Chiunque venisse però non interferirebbe nel lavoro di Perinetti e nella sua posizione all'interno della struttura societaria del Palermo". L’obiettivo del patron rosanero è quello della 'linea verde' anche nel club: "Voglio ringiovanire la società. Un primo passo è stato fatto con l'arrivo di Baiguera, che si occuperà del settore marketing e degli aspetti finanziari, ma altro ancora voglio fare nel settore dello scouting. Quando c'era Sabatini avevamo cinque osservatori che andavano in giro per il mondo. Adesso vorrei tornare a quel livello di conoscenze". Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra Zamparini e Perinetti e in quell’occasione tutto dovrebbe essere messo nero su bianco. Coppia che vince, non si cambia.