. Il Palermo, già matematicamente primo, adesso ha in testa solo un obiettivo: il record di punti. Giuseppe Iachini, tecnico del Palermo, lo ha ribadito dopo il match del "Piercesare Tombolato": "Siamo forti - riporta la pagina Twitter ufficiale del Palermo - e non ci accontentiamo. Felici di aver battuto altri due record. Adesso superiamo gli 85 punti, dobbiamo riuscirci. Non ero soddisfatto dopo il primo tempo, meglio nella ripresa dove abbiamo giocato il nostro calcio. Stiamo costruendo qualcosa d'importante anche per il futuro. Voglio una mentalità vincente anche in serie A".