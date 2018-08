UJKANI 6 Quasi disimpegnato per tutta la gara, anche se nel primo tempo è bravo a contrastare Djuric che stava per segnare.VITIELLO 7 E’ un jolly sempre vincente. Ha carattere, grinta e tanto ardore, può rientrare benissimo nella rosa per la serie A.ANDELKOVIC 6 Partita senza particolari problemi per il difensore sloveno che gioca con la consueta superiorità nei confronti degli avversari.MILANOVIC 6 Viene schierato titolare da Iachini e dopo i primi minuti di balbettio poi prende coraggio e fiducia e non sbaglia più un intervento.PISANO 7 Corre, lotta e segna. Per lui si sta concludendo un ottimo girone di ritorno. In fase difensiva è concreto, ancora di più in quella offensiva.NGOYI 7 Forse la sua migliore prestazione di questo campionato. Gioca tanti palloni interessanti e poi confeziona un assist alla Pirlo per il gol di Pisano.BOLZONI 6 Gioca fino al gol di Pisano e non delude. Partita come sempre di grande sacrificio, corre a tutto campo e non perde mai un contrasto.LAZAAR 6 Deve collaborare di più con i compagni e poi sarebbe un’arma in più. Per questa categoria è comunque sprecato, da provare in massima serie.VAZQUEZ 6,5 Quando ha palla tra i piedi difficilmente riesci a levargliela. Forse è un po’ lentuccio nelle ripartenze, ma quando decide di incidere è sempre sul pezzo.HERNANDEZ 6,5 Finalmente il gol e che gol. Stoppa, mette a terra, si gira e palla all’ angolino: marcatura da grande bomber.BELOTTI 5,5 Un po’ sotto tono. Sbaglia un gol fatto prima della rete di Pisano. Non si trova benissimo a dialogare con Hernandez.BARRETO 6 Entra nella ripresa e piazza la bandierina a centrocampo.TROIANIELLO S.VVERRE S.V