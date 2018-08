e di risultati che rimettono in gioco le situazioni di classifica sia in fondo che in vetta. Si parte con un nuovo record stabilito dall'ormai promosso Palermo che in quel di Cittadella imponendosi per 2-0 stabilisce anche il nuovo primato di successi esterni. Sono dodici infatti le vittorie rosanero quest'anno fuori dal 'Barbera'.di Cesena dove i bianconeri di Bisoli vincono lo scontro diretto in zona promozione contro l'Empoli di mister Sarri. I romagnoli salgono a quota 64 mentre i toscani rimangono a quota 66 e vedono il Latina farsi sotto ad un solo punto di distacco grazie alla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Crotone. Sempre in zona play off pirotecnico 3-3 fra Avellino e Trapani con i campani che si vedono recuperare per ben tre volte dagli ospiti con un Mancosu sempre più capocannoniere (24 reti stagionali). Non sorprende più infine il Bari dei miracoli che vince anche a Carpi per 2-1 e si inserisce appieno nella lotta per un posto nella prossima serie A.la già retrocessa Reggina viene sconfitta al 'Franchi' contro il Siena mentre anche per il Padova, dopo aver perso a Terni per 2-1, si avvicina lo spettro della retrocessione diretta.Brescia - Modena 0-1Carpi - Bari 1-2Cesena - Empoli 1-0Cittadella - Palermo 0-2Crotone - Latina 0-1Novara - Juve Stabia 2-0Pescara - Virtus Lanciano 2-2Siena - Reggina 2-1Spezia - Varese 2-1Ternana - Padova 2-1Avellino - Trapani 3-3Palermo 82 punti; 65 Empoli; 64 Latina; 62 Cesena; 59 Modena; 58 Crotone; 57 Lanciano, Spezia, Bari (-4 penalità); 56 Avellino; 55 Siena (-7 penalità); 54 Trapani; 52 Carpi; 51 Pescara; 50 Brescia; 48 Ternana; 44 Cittadella; 43 Varese, Novara; 35 Padova; 27 Reggina (-1 penalità); 16 Juve Stabia.Palermo promosso in serie A. Reggina e Juve Stabia retrocesse in Lega Pro.Bari - CittadellaEmpoli - NovaraJuve Stabia - CrotoneLatina - SienaModena - AvellinoPadova - PescaraPalermo - CarpiReggina - CesenaTrapani - TernanaVarese - BresciaVirtus Lanciano - Spezia