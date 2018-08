Frison : 8Le sue parate sono decisive per la vittoria rossazzurra. Il rammarico di non averlo visto in campo dall'inizio del campionato aumenta.Peruzzi : 4,5L'arbitro Rocchi lo punta dai primi minuti: due falli...due cartellini e Catania in inferiorità numerica per tempo e mezzo.Monzon : 6,5Ha il merito di sbloccare il risultato. Si sgancia di frequente ma le premesse estive erano ben altreGyomber : 6,5Un gigante in mezzo all'area. Sbaglia poco o nulla, intercettando tanti palloni altiRolin : 6Attento su Bianchi. Limita al minimo le consuete proiezioni offensiveRinaudo : 7Rischia più volte il secondo cartellino ma è un baluardo a centrocampo. Grinta da vendereIzco : 6,5Resta in campo anche con la testa fasciata dopo uno scontro con un avversario. Tiene bene anche da terzinoBarrientos : 5,5Non brilla come nelle sue giornate migliori. Si intestardisce in alcuni dribblingCastro : 6La volontà non gli fa difetto. Alcune accelerazioni avrebbero potuto essere sfruttate meglioLeto : 5,5Non demerita ma gli manca lo spunto vincente. Da una mano in difesa quando occorreBergessio : 7,5La sua prodezza nel finale non serve ad evitare la retrocessione. E' l'ultimo ad arrendersiBellusci : 6Entra nel momento di maggiore pressione bolognese. Si arrangia ricorrendo anche alle maniere forti sugli attaccanti avversariPlasil e Biraghi : S.V.