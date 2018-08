A Palermo si fa ancora festa per la promozione acquisita la settimana scorsa a Novara ed il pareggio contro il Lanciano serve più agli abruzzesi per la zona play-off che ai rosanero che festeggiano con i propri tifosi la prossima serie A. Al 'Barbera' finisce 1-1 mentre dietro il Palermo è ancora accesa la lotta per il secondo posto. Empoli e Latina proseguono la propria battaglia a distanza vincendo rispettivamente con Crotone e Ternana (3-1 e 2-0). La zona play-off vede proprie la sconfitta dei calabresi e del Trapani di Boscaglia, rimontato incredibilmente al 'Provinciale' dal Cittadella per 1-2.proprio gli amaranto fanno un decisivo passo verso la salvezza grazia al successo con i granata mentre la Reggina pareggia in casa contro il Brescia. Sorprende il Bari che continua a vincere nonostante i problemi societari e s'impone contro l'ormai retrocessa Juve Stabia.Avellino - Spezia 2-0Bari - Juve Stabia 3-0Empoli - Crotone 3-1 (giocata venerdì)Latina - Ternana 2-0Modena - Novara 3-1Padova - Cesena 0-1 (giocata venerdì)Pescara - Siena 1-0Palermo - Virtus Lanciano 1-1Reggina - Brescia 1-1Trapani - Cittadella 1-2Varese - Carpi 0-2Palermo 79 punti; 65 Empoli; 61 Latina; 59; Cesena; 58 Crotone; 56 Lanciano, Spezia, Modena; 53 Trapani; 55 Avellino; 54 Bari (-4 penalità) 52 Siena (-7 penalità); 52 Carpi; 50 Brescia, Pescara; 45 Ternana; 44 Cittadella; 43 Varese; 40 Novara; 35 Padova; 27 Reggina (-1 penalità); 16 Juve Stabia.Palermo promosso in serie A, Juve Stabia retrocessa in Lega Pro.Brescia - ModenaCarpi - BariCesena - EmpoliCittadella - PalermoCrotone - LatinaNovara - Juve StabiaPescara - Virtus LancianoSiena - RegginaSpezia - VareseTernana - PadovaAvellino - Trapani