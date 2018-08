SORRENTINO 6,5 Salva il risultato in due occasioni ma non può nulla sulla rete del Lanciano. Vorrebbe vincere e striglia più volte i compagni. Gladiatore.MUNOZ 6 E’ tornato con il solito carattere da combattente. Per questa categoria è illegale, lo ribadiamo per l’ennesima volta.ANDELKOVIC 6 Esame di maturità superato a pieni voti. Adesso è pronto per la massima serie e per giocarsi le sue chances.TERZI 6 Un po’ impreciso nei disimpegni ma oggi un po’ tutta la squadra era leggermente rilassata. Va bene ugualmente.PISANO 6,5 Corre tanto e mette in mezzo palloni davvero interessanti. Sbaglia solo quando si fa superare da Gatto in un’azione da gol del Lanciano, per il resto tutto ok.BARRETO 7 Il capitano che vorrebbe sempre vincere. Segna un bel gol e tiene in mano la squadra. Cala anche lui nei minuti finali, ma non gli si può rimproverare assolutamente nulla.BOLZONI 6,5 Muscoli e cuore per il centrocampista rosanero. Vorrebbe anche lui segnare e andare sotto la curva, ma si limita a giocare per la squadra.LAZAAR 6 Bene nel primo tempo, poi nella ripresa vorrebbe strafare, ma non ha la concentrazione giusta per spaccare la gara.VAZQUEZ 6,5 Quando ha palla tra i piedi, è davvero un’impresa riuscire a levargliela. Ha la calamita, non sbaglia mai un passaggio.DYBALA 7 Nel primo tempo è lui l’uomo in più, corre a tutto campo e dà vita all’azione del gol di Barreto. Si vede che ha fiducia ed è sicuro, delizia la platea con giocate d’autore.HERNANDEZ 6 Peccato, oggi poteva segnare ma è stato davvero sfortunato, con due traverse colpite. In serie A chissà se resterà, ma va ugualmente ringraziato per quello che ha fatto con la maglia rosanero.LAFFERTY 6 Ha una voglia matta di segnare e ha anche la palla per farlo, ma il calcio di punizione da ottima posizione, si infrange sulla barriera.STEVANOVIC S.V