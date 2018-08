che oggi pomeriggio al termine di una partita rocambolesca, ha battuto l’Udinese 3-2 e vola alle finaleight scudetto che si giocheranno i primi di giugno in Emilia Romagna. Un’altra vittoria importante per il gruppo di Bosi che si dimostra superiore, giocando un calcio concreto e bello e divertendo il pubblico del comunale di Santa Flavia. Il Palermo parte subito alla grande e passa in vantaggio al 9’: azione di calcio d'angolo, prima conclusione deviata dal portiere miracolosamente sulla traversa e ribadita in rete da pochi passi dall'attaccante Malele che poi esulta accanto alla bandierina.. Ma il vantaggio della formazione di Bosi dura poco, anzi pochissimo perché al 16’ è già pari: sugli sviluppi di un calcio d'angoloinfatti l’Udinese trova il gol del pareggio con Rovini, bravo a concludere al volo e battere Pellitteri.Il Palermo però gioca meglio e sfiora il vantaggio in un paio di circostanze ma è brava la difesa friulana a disimpegnare. Ma prima della fine del tempo, i rosa passano nuovamente in vantaggio: grande ripartenza della formazione di Bosi e, dopo un cross al centro dalla destra,Bentivegna batte dall'interno dell'area il portiere bianconero per il 2-1., gol al 2' minuto di Bentivegna, bravo a sfruttare un lancio in verticale che sorprende la difesa ospite e batte il portiere con un tiro preciso all'angolino. I rosa si permettono il lusso di fallire anche un calcio di rigore. La partita è molto bella e avvincente e allora ecco che la legge del calcio torna in vigore, l’Udinese accorcia ancora con Rovini, 3-2. Un po’ di sofferenza nel finale ma la Primavera rosanero può festeggiare questo altro traguardo, bene così.