Abbiamo conquistato comunque un buon punto contro una delle squadre rivelazione del campionato, un punto che ci permette ancora di poter arrivare al nostro obiettivo". Così il tecnico del Trapani, Roberto Boscaglia, in conferenza stampa. "L'errore di Terlizzi? Mi fa male sentire certi commenti sui miei giocatori perchè loro fanno quello che gli dico io - aggiunge Boscaglia, le cui parole sono riportate dal profilo facebook del club granata -. È inaccettabile il fatto che arrivino certe critiche"."La mia prestazione non la giudico da un passaggio sbagliato, la cosa che mi dispiace di piú è che qualcuno gode delle nostre disgrazie - dice -. Non viene mai elogiato il gruppo, ma solo criticato il singolo. Dispiace per il pareggio di sabato, ma il nostro gruppo è splendido e fino alla fine proveremo ad entrare nei play-off".