sono arrivati nell'ultimo turno in quel di Novara. Il popolo rosanero si è dunque riversato per le strade per celebrare il successo conseguito dai propri beniamini in appena una stagione di purgatorio. Tanti i protagonisti di questa esaltante cavalcata condita da record e gol. Questi ultimi hanno fatto sognare i sostenitori sia nelle battaglie del 'Barbera' che nelle decisive vittorie in trasferta. Nei ricordi dei tifosi ci sono infatti delle marcature indelebili di questa stagione in B che conserveranno gelosamente.in casa Palermo sia la più bella. Lo fa restringendo la scelta a cinque reti significative e lanciando il sondaggio fra i supporter dei colori rosanero: Qual è la miglior rete dell'anno? Al momento fra i gol più gettonati dai nostri lettori c'è il gran tiro sotto l'incrocio di Andrea Belotti contro il Novara e il sinistro di prima con cui Paulo Dybala buca la porta del Bari sempre al 'Barbera'.Ma il sondaggio prosegue.Questi i gol che possono essere votati attraverso la sezioni commenti in fondo all'articolo.