e serie D dove erano impegnate le formazioni siciliane. Nel girone B di seconda divisione il Messina di Grassadonia chiude col botto un girone di ritorno quasi perfetto tanto da poter festeggiare la sua promozione nella prossima Lega pro unica con il primo posto in condominio con la Casertana. I giallorossi, grazie al successo casalingo per 3-2 contro il Martina Franca, si portano infatti a quota 57 e pensano già alla prossima stagione.e le retrocessioni in Eccellenza (Licata e Ragusa) si delinea la griglia degli spareggi play-off e play-out. L’Akragas con un rotondo 3-0 consolida il proprio secondo posto ai danni del Noto, già salvo, mentre il Licata crolla in trasferta sul campo della Cavese che infierisce con un tennistico 19-5. Ad esultare per la salvezza raggiunta in extremis è l'Orlandina che batte la Battipagliese per 3-2 mentre Due Torri e Città di Messina, perdendo contro Pomigliano e Savoia, si affronteranno ai play out.Arzanese - Aprilia 3-0Tuttocuoio - Casertana 3-0Chieti - Foggia 4-4Aversa Normanna - Gavorrano 4-1Poggibonsi - Ischia Isolaverde 5-5Messina - Martina 3-2Castel Rigone - Sorrento 1-3Cosenza - Teramo 1-1Melfi - Vigor Lamezia 3-0Messina, Casertana 57 punti; 55 Teramo; 54 Cosenza; 51 Foggia, Melfi; 49 Vigor Lamezia, Ischia; 45 Sorrento;43 Aversa Normanna; 42 Martina Franca, Tuttocuoio; 40 Arzanese; 39 Aprilia, Chieti, Poggibonsi; 35 Castel Rigone; 30 Gavoranno; Penalizzazioni: Chieti -1.Agropoli - Nuova Gioiese 1-1Hinterreggio - Compr. Montalto 0-0Noto - Akragas 0-3Orlandina - Battipagliese 3-2Pomigliano - Due Torri 1-0Cavese - Licata 19-5Savoia - Città di Messina 1-0Torrecuso - Rende 2-3Vibonese - Ragusa 3-0 (a tavolino)Savoia 82 punti ; 72 Akragas; 63 Agropoli; 57 Battipagliese; 54 Torrecuso; 52 Cavese; 50 Nuova Giovese; 45 Noto, Hinterreggio; 43 Pomigliano, Orlandina; 42 Compr. Montalto, Rende; 34 Due Torri, Città di Messina; 32 Vibonese; 20 Licata (- 3 di penalità).Savoia promosso in Lega Pro. Hinterreggio, Battipagliese, Comp.Montalto e Cavese (1 punto di penalizzazione); Licata retrocesso in Eccellenza; Ragusa (radiato dal torneo).