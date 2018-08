per il turno successivo dei play off d'Eccellenza battendo il Marsala per 1-0. A decidere il match la rete di Alletto in chiusura di primo tempo supplementare. Dopo i 90', infatti, il punteggio era ancora inchiodato su binari di parità. Meritato, per quanto visto in campo, il successo degli uomini di Mutolo, che continuano a coltivare il sogno promozione.Prima del fischio d'avvio osservato un minuto di silenzio in onore del piccolo Pietro Alaimo, tragicamente scomparso qualche giorno fa. Lutto al braccio per la Parmonval. Dopo dieci minuti di studio, arriva l'episodio che cambia corso alla gara: Maltese stende Serio al limite dell'area da ultimo uomo, per il direttore di gara è rosso diretto. La prima conclusione arriva al 18' con Stassi che da buona posizione manda a lato. Al 32' ci prova Erbini: Versaci c'è. Nove minuti più tardi Marsala vicino al gol con un colpo di testa di Genesio che va a spegnersi di un soffio sul fondo.: fuori Norfo e dentro l'ex Paternò Fina. Al 53' il match viene interrotto per un minuto per il lancio in campo, dall'esterno dell'impianto, di un fumogeno. Tre minuti più tardi primo cambio in casa Parmonval: fuori Lala, dentro Caronia. Sandri risponde conConvitto al posto di Alagna. All'83' il Marsala rimane in 9: espulso Bonino per un'entrataccia ai danni di Bognanni. A quel punto la Parmonval prova a chiudere il discorso qualificazione ma gli ospiti reggono e portano il confronto ai supplementari.sono i due uomini di vantaggio per i padroni di casa che, dopo aver sprecato due ottime ripartenze, passano al 104' con Alletto, abile a trafiggere l'estremo ospite con un preciso sinistro sotto il sette. Nella secondo supplementare succede poco, prima dell'espulsione del palermitano Bognanni a tempo praticamente scaduto. Termina 1-0, per la gioia dei 400 tifosi (una cinquantina accorsi da Marsala) che hanno incitato per tutti i 120' di gioco i ragazzi di Mutolo.Parmonval: Versaci, Cavaliere, Alletto, Tarantino, Manfre, Bennardo (c), Lala (56' Caronia), Citarda, Stassi, Bognanni, Serio (91' Nwingwe). All. MutoloMarsala: Ilario, Genesio, Blunda, Bonino, Maltese, Pirrone (c), Alagna (75' Convitto), De Vita, Norfo (46' Fina), Erbini, Comparato. All. SandriRete: 104' AllettoEspulsi: 10' Maltese, 83' Bonino, 120' Bognanni