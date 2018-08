per i quarti di finale play-off se l'aggiudicano i padroni di casa allenati di coach Gianmarco Pozzecco. Il match termina infatti sull'82-60 con gli ospiti di Calvani che sono rimasti in gara fino all'ultimo periodo.Le due squadre dal primo minuto giocano con un ritmo elevato. Capo d’Orlando gestisce palla e con Soragna porta i suoi avanti. Filloy risponde per i giallorossi fino a portare il risultato sul 19 – 9 dopo sette minuti di gara. Il primo periodo si chiude sul 23 – 19 in favore di Barcellonavede in evidenza Toppo da una parte e Soragna dall'altra ma il risultato non cambia, Orlandina sempre avanti sul + 4 dopo altri 10' tiratissimi. Alla sirena lunga si va sul 42 – 38. Nel terzo quarto Young cerca la reazione dei propri compagni. Nicevic, rompe nuovamente il silenzio firmando una tripla, 46 - 40. Ganeto realizza due punti prima e sforna un assist per Young dopo, 46 – 45. Mays piazza però la bomba e Basile incrementa il vantaggio portando a +11 l’Upea Capo d’Orlando. Il terzo periodo termina 62 – 48.Pinton recupera palla ma Barcellona non riesce a concretizzare l’azione offensiva e Mays allunga a +23, (73 – 50). Quando mancano tre minuti Fantoni, Maresca e Young provano a raddrizzare le cosa ma ormai è troppo tardi, il match termina 82 – 60. Adesso la serie riprenderà martedì 6 alle ore 21:15.(23-17, 42-38, 62-48)Basile 5, Soragna 8, Laquintana 5, Benevelli 10, Nicevic 6, Portannese 9, Mays 20, Archie 19, Ciribeni, Valenti, All: Gianmarco PozzeccoYoung 16, Toppo 4, Maresca 4, Natali 1, Collins 7, Filloy 13 , Ganeto 5, Iurato n.e , Pinton 3, Fantoni 7 All: Marco Calvani