, ma a distanza di qualche ora dalla “ritrovata” serie A, si parla già di futuro. E a scuotere il tutto, ci ha pensato Giorgio Perinetti, responsabile dell’area tecnica rosanero. Perinetti, in un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” ammette che la sua permanenza a Palermo non è poi così scontata: “Felice per la promozione che non è stata facile come sembra – dice Perinetti - meno per quel che riguarda le notizie che filtrano a livello societario. Ceravolo? Ho saputo del suo arrivo un mese e mezzo addietro, ma non so a che titolo e con quali mansioni abbia sottoscritto il contratto col Palermo. Mi confronterò con il presidente per cercare di capire e poi decideremo”.che fanno pensare ad un possibile chiarimento con Zamparini. Lo stesso patron rosanero, qualche settimana fa, aveva già confermato che Ceravolo sarebbe arrivato in rosanero e successivamente non era arrivata la replica di Perinetti, puntualmente giunta dopo aver conquistato la promozione in massima serie. Il responsabile dell’area tecnica rosanero parla poi della promozione conquistata: “Vincere con cinque giornate di anticipo, quando si pensa che non è scontato risalire, è un impresa eccezionale resa possibile dall'impegno del presidente in estate, resa possibile da un allenatore Iachini che sicuramente si è dimostrato ancora una volta vincente, i ragazzi lo hanno seguito in maniera splendida, soprattutto sono stati bravi quelli che hanno giocato meno, a sopportare gli altri con l'entusiasmo e quindi i ringraziamenti vanno anche a loro. Io voglio ricordare anche Gattuso e il suo staff che hanno comunque creato delle basi di serenità già nel ritiro estivo e di questo gli va comunque dato merito aldilà della sfortuna che può aver avuto successivamente”.