"Fa sempre piacere, facciamo questo lavoro per rendere felice la gente e quando arrivano queste soddisfazioni è un premio per il lavoro. È merito di tutti, siamo felici per il presidente, per i tifosi e per chi lavora dietro le quinte". Poi la dedica "anche alla mia famiglia, che soffre sempre con me". Il tecnico spiega così la mentalità del suo Palermo: "Noi cerchiamo sempre di vincere su tutti i campi, deve essere la nostra filosofia. Certamente continueremo a lavorare con serietà e impegno perché è giusto così. La A sarà una grande avventura e sono felice per questi ragazzi. Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono professionisti esemplari".