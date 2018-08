NOVARA - "Vorrei restare in serie A con il Palermo". Così Abel Hernandez, attaccante uruguaiano, a Sky Sport, durante la festa rosanero per il ritorno nel massimo campionato. "Vincere era importante - ha aggiunto Hernandez -. Ci siamo riusciti e siamo contenti. L'anno scorso abbiamo sofferto per la retrocessione in B, ma la festa di oggi ci ripaga di tante delusioni subite".