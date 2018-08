Il primo è quello che era già nell'aria da diverse giornate, il Palermo torna in serie A dopo appena una stagione di assenza. Decisiva per i colori rosanero il sesto successo in trasferta, record per la serie B, che possono festeggiare con 78 punti. Subito dietro l'Empoli non demorde nella possibilità di perdere un piazzamento per la serie A diretta grazie alla vittoria contro il Brescia per 3-1 al 'Rigamonti'. Il Latina di Breda si ferma incredibilmente a Castellammare del Golfo contro la Juve Stabia e si vede rimontato dal Crotone a quota 58 che si impone 2-1 contro il Padova. In coda successo decisivo del Cittadella per 5-1 mentre la Reggina, sconfitta nell'anticipo di venerdì dallo Spezia ha giù un piede in Lega Pro.Carpi - Pescara 2-0Cesena - Avellino 2-0Cittadella - Varese 5-1Brescia - Empoli 1-3Juve Stabia - Latina 1-1Novara - Palermo 0-1Siena - Modena 1-3Spezia - Reggina 2-1 (giocata venerdì)Ternana - Bari 1-3Virtus Lanciano - Trapani 2-2Crotone - Padova 2-1Palermo 78 punti; 62 Empoli; 58 Latina; 58 Crotone; 56 Cesena; 55 Lanciano, Spezia; 53 Modena, Trapani; 52 Siena (-7 penalità), Avellino; 51 Bari (-4 penalità); 49 Brescia; 47 Pescara; 49 Carpi; 45 Ternana; 43 Varese; 41 Cittadella: 40 Novara; 35 Padova; 26 Reggina (-1 penalità); 16 Juve Stabia.Palermo promosso in serie A, Juve Stabia retrocessa in Lega Pro.Avellino - SpeziaBari - Juve StabiaEmpoli - CrotoneLatina - TernanaModena - NovaraPadova - CesenaPescara - SienaPalermo - Virtus LancianoReggina - BresciaTrapani - CittadellaVarese - Carpi