Lo ha detto il bomber del Trapani, e capocannoniere della serie B. Matteo Mancosu, ritornato al gol contro la Juve Stabia, dopo un lungo digiuno. "Il gol di domenica è stato importante perchè ha chiuso la partita e mi ha permesso di tornare alla rete dopo alcune settimane - dice il centravanti sardo, le cui parole sono riportate dalla pagina facebook del club granata -. Sicuramente vincere la classifica dei cannonieri può fare piacere, ma il mio primo obiettivo è quello di fare bene con la squadra. Siamo contenti di quello che stiamo facendo col Trapani, il nostro è un cammino importante - ha aggiunto - e ora proveremo a toglierci qualche soddisfazione entrando nei play-off, che possono essere una buona vetrina per tutti noi. Con il Lanciano sará una gara difficile contro una squadra che sta facendo bene e con una difesa solida"."Dall'ultima partita abbiamo capito che siamo forti e che dobbiamo continuare su questa strada. Siamo contenti di essere dentro i play-off e speriamo di rimanerci fino alla fine. Giocare in serie B è bellissimo, ma io non mi pongo limiti e punto al sogno della serie A".