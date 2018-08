A staccare il biglietto per la Capitale sono stati Lorenzo Sciacca con Webster (Circolo Ippico Linera – Catania), Antonio Nasisi con Cartago (Circolo Ippico La Palma – Messina), Alessia Falco con Diamond Harleq (Centro Equestre del Sorriso – Palermo) e Elena Nangano con Witness vdDonk (C.I. Villa Albanese – Palermo). Ai quattro binomi titolari si aggiunge quello formato da Lelia Crispino e Shakira Z (Asse – Siracusa), che partirà da riserva.Alle selezioni, che hanno preso il via venerdì e si sono concluse domenica 27 aprile hanno partecipato quasi venti binomi di giovanissimi, ovvero di cavalieri juniores con autorizzazione a montare di 1°Grado tesserati in Sicilia. La selezione si è articolata su tre prove nella faticosa categoria C130. Prova di precisione il primo giorno, prova a tempo il secondo, mista il terzo con un barrage. La somma dei punteggi ottenuti nelle singole gare, da ogni binomio, ha dato vita alla classifica finale, con i quattro binomi titolari e la riserva.Soddisfatto il presidente della Fise Sicilia, Gaetano Di Bella: “E’ un piacere vedere quanta passione mettano i più giovani in questo sport, dimostrando al contempo di amare i loro cavalli con i quali non smettono mai di festeggiare. Adesso dovranno affrontare una prova che, sono certo, riserverà loro grandissime emozioni, quello di Piazza di Siena è infatti uno dei Concorsi più importanti che hanno sede in Italia e per loro non potrà che essere un’esperienza da ricordare per tutta la vita”.