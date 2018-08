che si è disputata ieri a Buseto Palizzolo con oltre 500 atleti e appassionati provenienti da tutta la Sicilia ma anche dal Nord Italia e dall'estero, Malta, Germania, Francia, Estonia e Belgio.La competizione, organizzata dal team Lombardo Corsa con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, e' stata promossa dalla Cicli Lombardo con stabilimenti a Buseto Palizzolo. Secondo assoluto Domenico Avallone (team Lombardo corsa), terzo assoluto Salvatore Longo (team Gs Mediterraneo).A correre il percorso anche il campione del mondo, Moreno Argentin, quattro volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi che e' rimasto affascinato dal percorso della gara, con panorami mozzafiato attraverso la provincia trapanese e vista sulle Egadi, sul tempio di Segesta e le saline di Trapani. Tra gli ospiti della gara anche Francesco Frattini, il lombardo che vanta due partecipazioni al Giro d'Italia e quattro al Tour de France. Nel medio fondo, percorso di 80 km, primo assoluto per Giuseppe Alessio Simonetta (Fausto Coppi), secondo posto per Mirko Sardo (Ciclistica Centro Sicula) e terzo per Matteo Salute (Gs Napoli).Novita' di quest'anno la Granfondo Mtb Scorace Lombardo che si e' corsa in contemporanea alla Granfondo in un percorso di 55 km su terreno sterrato attraverso Buseto Palizzolo e il bosco Scorace che ha messo a dura prova gli oltre 100 atleti partecipanti. Primo assoluto della Scorace Mirko Farnisi, l'atleta ragusano del team Lombardo che ha guadagnato anche il secondo posto assoluto del podio con Giuseppe Zagarella. Terzo assoluto nella gara di mountain bike Giuseppe Cicciari, del Bike team Nicolosi. Prima assoluta tra le donne Claudia Andolina, altra atleta del team Lombardo.Nella classifica a squadre si e' imposto il team di Malta con 26.292 punti, secondo il team Lombardo corsa con 22.050 punti.Soddisfatto del buon esito dell'iniziativa Emilio Lombardo, uno degli amministratori di Lombardo Bikes, che ha firmato la manifestazione. "Organizzazione perfetta, tantissimi visitatori e molti i complimenti dei partecipanti anche esteri, che tornano a casa con un ricordo indimenticabile, quello dei nostri splendidi paesaggi".Grande il successo di pubblico che ha partecipato anche a tutte le attivita' collaterali, dalla sagra della salsiccia alle esercitazioni professionali di spinning, alle competizioni dedicate ai bambini e ai giovanissimi che hanno disputato la Bimbike Lombardo Cup, una gara di mountain bike di federazione valida come 2^ prova di Coppa Sicilia.