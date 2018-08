meglio di così per il Trapani di Roberto Boscaglia non poteva andare. Il match contro la Juve Stabia al 'Provinciale' rilancia le velleità d'alta classifica dei granata che dopo quattro sconfitte consecutive guardano in maniera positiva questo finale di stagione. Ne è consapevole lo stesso tecnico che al termine della sfida con le 'vespe' ha dichiarato: "La Juve Stabia non aveva nulla da perdere ma noi siamo stati bravi e aggressivi al punto giusto per imbrigliare il loro gioco. Sono contento dello spirito messo in campo dai miei giocatori considerando l'ottimo primo tempo dei nostri avversari".dal tecnico gelese che ha parole di stima in particolare per Feola, Mancosu e Ferri: "Feola viene dall'interregionale e bisogna centellinare le sue prestazioni perchè ha ancora tanto da imparare. Matteo oggi è tornato al gol mentre Michele Ferri va elogiato perchè gioca nonostante fino a qualche mese fa fosse senza una preparazione fisica adeguata".: "Dopo aver raggiunto la salvezza questo era il nostro obiettivo e ci teniamo a coltivarlo fino alla fine. Ora ci aspetta però lo scontro diretto contro il Lanciano dove dovremo gettare il cuore oltre l'ostacolo ancora una volta".