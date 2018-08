Il popolo rosanero inizia a riassaporare il profumo di serie A e ieri sera, con una capillare organizzazione tramite i social network, ha abbracciato il Palermo di rientro dalla vittoria a Latina. Un successo che manda ufficiosamente i rosanero in serie A, visto che manca un solo punto.ci sono stati aperitivi di festa. Tutto ha avuto inizio dopo il triplice fischio di Latina-Palermo, i primi commenti, l’ euforia che sale, entusiasmo alle stelle per una promozione sempre più vicina. I primi fans decidono di andare direttamente all’aeroporto, vogliono abbracciare i propri beniamini e sperano di fare festa direttamente al “Falcone- Borsellino”., ma va via da un’uscita secondaria e allora la festa è rinviata allo stadio, dove i calciatori e lo staff hanno lasciato le vetture per poi tornare a casa. È un passaparola veloce, fulmineo: la serata del tifoso può avere inizio. Alle 21,30 al Barbera arrivano già i primi tifosi e iniziano i consueti cori a favore del Palermo e contro i rivali sportivi del Catania. In un’ora, quindi alle 22,30, il piazzale è già pieno, in più di 500 aspettano il rientro dei rosa. Alle 23 lo sbarco, ed è euforia allo stato puro., un tifoso con il cuore troppo gonfio di gioia che decide – all’apertura della bussola del pullman – di entrare dentro e ringraziare alla spicciolata tutti i calciatori rosanero. Ma è festa, e allora può andare anche questa. Tra i rosa più acclamati c’è capitan Barreto, per lui questa promozione è una grande rivincita dopo la retrocessione dello scorso anno. Ma il vero ultrà e Stefano Sorrentino che dopo avere infiammato la platea palermitana con dichiarazioni al veleno sui cugini catanesi, lancia cori al ritmo di “chi non salta è…”. Scatenati anche Ujkani, Dybala, Pisano e il solito Troianiello. I rosa dopo hanno anche tributato un applauso alla folla, ringraziandoli per il sostegno e dando appuntamento alla prossima settimana, quando la matematica dovrà arrendersi alla concretezza di questa squadra.