con i conseguenti verdetti della regular season per le formazioni siciliane. Capo d'Orlando conferma il proprio secondo posto battendo al 'PalaFantozzi' Imola col rotondo punteggio di 105-66. Ai quarti sarà dunque sfida con i cugini di Pozzo di Gotto che escono invece sconfitti dall'incrocio con Veroli che passa 80-71 e raggiunge il play-off con Verona giunto invece terzo. Altro incontro fra 'cugini' sarà quello tra Torino e Biella con i granata che battono in scioltezza il Trapani di Lino Lardo per 91-78. Si parte dunque domenica 4 maggio con la Fortitudo Agrigento, prima in Lega Silver che se la vedrà con la capolista Trento, ecco tutti gli accoppiamenti.Trento (1°)–(1° Silver);Biella (4°) – Torino (5°);(2°)–(7°);Verona (3°) – Veroli (6°)Capo D’Orlando-Imola 105-66, Casale Monferrato-Trieste 73-67, Forlì-Brescia 87-101,Napoli-Jesi 91-86, Veroli-Barcellona Pozzo di Gotto 80-73, Torino-Trapani 91-78, Trento-Biella 80-70, Verona-Ferentino 81-79.Trento 44; Capo D’Orlando 42; Verona 40; Biella, Torino 38; Barcellona Pozzo Di Gotto, Veroli 34; Brescia 32; Ferentino 30; Napoli ,Trapani 28; Casale Monferrato 26; Jesi 24; Trieste 22; Forlì 16; Imola 2.Upea Capo d’Orlando: Basile 9, Soragna 2, Laquintana 12, Benevelli 8, Nicevic 8, Portannese 14, Mays 18, Archie 18, Ciribeni 13, Valenti 3. All: Gianmarco PozzeccoAget Imola: Maccaferri 2, Esposito 14, Gorrieri 2, Poletti 15, Villa 2, Sedioli 2, Ciampone, Mancin 8, Bianconi 12, Iannone 9. All: Federico VecchiSigma Barcellona: Young 15, Toppo 9, Maresca n.e, Natali 2 , Collins 20, Filloy 11 , Ganeto 4 , Iurato n.e, Pinton 3, Fantoni 9. Coach CalvaniGZC Veroli: Sanders 22, Cittadini 14, Tomassini 1, Samuels 16, Casella, Rossi 9, Giammò n.e., Ondo Mengue n.e., Blizzard 15, Carenza 3, Coach RamondiniTorino: Mancinelli 4, Evangelisti 11, Baldasso,Sandri 20, Amoroso 25, Bergese, Steele 5, Bowers 12, Gergati 14, Bianchi. Coach: PillastriniTrapani: Renzi 11, Bartoli 6, Lowery 14, Baldassarre 14 (10 rimb), Bossi 2, rizzitello 10, Ianes 5, Tabbi, Parker 10, Ferrero 6. Coach: Lardo.