impegnate nei campionati di Lega Pro e serie D. Risultati positivi per Messina nel girone B di Seconda Divisione. I giallorossi di Grassadonia, già promossi matematicamente nella nuova Lega Pro unica, va a vincere 1-0 in trasferta contro il Teramo nello scontro diretto e si porta in seconda posizione con 54 punti. La formazione messinese si regala l'accesso diretto al primo turno della Coppa Italia nazionale, competizione a cui i giallorossi non partecipavano dal 2007 e hanno addirittura la possibilità di andarsi a giocare la prima posizione nell'ultima giornata se la Casertana non dovesse vincere il prossimo incontro.di Pino Rigoli grazie al 2-0 casalingo rifilato al Torrecuso. I biancazzurri, che si preparano ormai a disputare i play-off per la Lega Pro Unica, si portano a quota 69 punti tenendo a debita distanza l'Agropoli a 62. In fondo alla classifica successo inutile del Città di Messina contro la Cavese (2-1). I peloritani rimangono infatti invischiati in zona play-out dove incontreranno con molta probabilità i cugini del Due Torri capaci di fermare sul 2-2 il Savoia capolista. Il Licata già retrocesso invece sprofonda in casa per 0-7 contro l'Agropoli.Ischia Isolaverde - Arzanese 0-1Foggia - Aversa Normanna 3-4Vigor Lamezia - Castel Rigone 2-1Casertana - Chieti 4-0Sorrento - Melfi 3-1Teramo - Messina 0-1Martina - Cosenza 2-1Gavorrano - Poggibonsi 0-1Aprilia - Tuttocuoio 0-0Casertana 57 punti; 54 Teramo, Messina; 53 Cosenza; 50 Foggia; 49 Vigor Lamezia; 48 Ischia, Melfi; 42 Sorrento, Martina Franca;40 Aversa Normanna; 39 Tuttocuoio, Aprilia; 38 Chieti, Poggibonsi; 37 Arzanese; 35 Castel Rigone; 30 Gavoranno; Penalizzazioni: Chieti -1.Arzanese - ApriliaTuttocuoio - CasertanaChieti - FoggiaAversa Normanna - GavorranoPoggibonsi - Ischia IsolaverdeMessina - MartinaCastel Rigone - SorrentoCosenza - TeramoMelfi - Vigor LameziaAkragas - Torrecuso 2-0Battipagliese - Vibonese 1-0Città di Messina - Cavese 2-1Compr. Montalto - Orlandina 3-0Due Torri - Savoia 2-2Licata - Agropoli 0-7Nuova Gioiese - Hinterreggio 0-0Ragusa - Noto 0-3 (a tavolino)Rende - Pomigliano 2-079 Savoia; 69 Akragas; 62 Agropoli; 57 Battipagliese; 54 Torrecuso; 49 Cavese, Nuova Giovese; 45 Noto; 44 Hinterreggio; 41 Compr. Montalto; 40 Pomigliano, Orlandina; 39 Rende; 34 Due Torri, Città di Messina; 29 Vibonese; 20 Licata (- 3 di penalità).Hinterreggio, Battipagliese, Comp.Montalto e Cavese (1 punto di penalizzazione); Licata retrocesso in Eccellenza; Ragusa (radiato dal torneo).Agropoli - Nuova GioieseHinterreggio - Compr. MontaltoNoto - AkragasOrlandina - BattipagliesePomigliano - Due TorriCavese - LicataSavoia - Città di MessinaTorrecuso - RendeVibonese - Ragusa