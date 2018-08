con la promozione diretta della Leonfortese in serie D è tempo di ulteriori verdetti, quelli dei play-off. Parmonval e Marsala si qualificano alla finale spareggio per la serie D battendo Kamarat e Alcamo. Il Marsala conquista la finale battendo i cugini bianconeri al 'Catella' grazie alle reti messe a segno su due rigori, da Pirrone e poi da capitan Fina. La Parmonval con la decisiva rete nei supplementari di Serio battono invece il Kamarat in trasferta per 2-1. Alcamo e Kamarat devono dunque accontentarsi della salvezza e abbandonano il sogno serie D.Pirrone (rig) al 109', Fina. M (rig) 120'.: Conticelli; Di Donato, Licata, Palazzolo (86' Licata.D), Russello, Alderuccio, Campione, Di Bartolo, Gambino (58' Galluzzo), Cardinale, Maltese (60' Cacciafeda). A disp: Chimenti, Di Giuseppe, Orlando, Giordano. All. Riccardo Chico: Ilario; Genesio (100' Fina), Blunda, Bonino, Maltese, Pirrone, Licari (46' Convitto), De Vita, Norfo, Erbini, Comparato (74' Porto). A disp: Ingrassia, Li Causi, Carovana,, Alagna. All. Angelo Sandri: Cormons di Gorizia.38' Palazzolo (A), 66' Di Donato (A), 85' Licata (A), 94' Erbini (Marsala).Russello (A) 120'.13' Bonito rig (K), Aletto (P) 30', Serio (P) 103'.Ilardi, Lo Monaco, Fragapane, Hader, Scrudato, Giammanco, Bonito, Greco, Nuccio, Arnone, Giacalone. A disp: Faraci, Lo Guasto, Barone, La Mattina, Tarantino, Azzarello, Carioto. All. Renato MaggioVersaci, Cavaliere, Alletto, Tarantino, Manfrè, Bennardo, Lala, Citarda, Tassi, Bognanni, Serio. A disp: Giuliano, Dabra, Caronia, Minnone, Capuano, Giammona, Ike All. Corrado MutoloAngelo Boscarino di Siracusa