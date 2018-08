La Juve Stabia saluta la cadetteria in virtù della sconfitta contro il Trapani e finisce in Lega Pro. Giochi ancora aperti invece per la promozione diretta in serie A con il Palermo che nonostante il successo di oggi nello scontro diretto col Latina non può ancora festeggiare la matematica certezza della serie A per la contemporanea vittoria dell'Empoli per 2-0 in casa contro lo Spezia che riagguanta il secondo posto solitario a quota 59. Alla luce di questi risultati ai rosanero di Iachini basterebbe un punto a Novara nel prossimo turno per brindare alla ritrovata massima serie. In zona play-off si rivedono il Lanciano e il Trapani mentre Cesena e Crotone affondano rispettivamente contro Brescia e Avellino. In coda lo scontro salvezza fra Reggina e Cittadella se l'aggiudica la squadra ospite condannando i calabresi al penultimom posto solitario.Avellino - Crotone 2-0Cesena - Brescia 0-3Empoli - Spezia 2-0Latina - Palermo 1-3Modena - Ternana 3-3Padova - Bari 1-2Pescara - Novara 0-0Reggina - Cittadella 0-1Siena - Carpi 0-0Trapani - Juve Stabia 3-0Varese - Virtus Lanciano 0-175 Palermo; 59 Empoli; 57 Latina; 55 Crotone; 54 Lanciano; 53 Cesena; 52 Siena (-7 penalità), Trapani, Avellino; 51 Spezia; 50 Modena; 49 Bari (-3 penalità), Brescia; 47 Pescara; 46 Carpi; 45 Ternana; 43 Varese; 40 Novara; 39 Cittadella; 35 Padova; 27 Reggina; 16 Juve Stabia.Carpi - PescaraCesena - AvellinoCittadella - VareseBrescia - EmpoliJuve Stabia - LatinaNovara - PalermoSiena - ModenaSpezia - RegginaTernana - BariVirtus Lanciano - TrapaniCrotone - Padova