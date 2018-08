Oggi pomeriggio, in caso di vittoria a Latina e di sconfitta dell’Empoli, i rosa potranno matematicamente festeggiare la promozione in massima serie. Una combinazione possibile. In città nessuno vuole restare impreparato, in caso di promozione, bisogna essere pronti a festeggiare. E allora alcuni quartieri popolari sono già vestiti di rosanero, come l’Arenella, dove un’enorme A, dà il benvenuto a chi percorre l’ arteria principale della borgata marinara. Altri quartieri palermitani sono colorati di rosanero, con bandiere e vessilli, come in Via Oreto, dove uno striscione rosanero campeggia su un balcone che si affaccia sulla strada che collega l’autostrada con la città. Insomma Palermo è vestita a festa, anche se non è come nel 2004, quando si avvertiva un clima molto più “frizzante”., ecco perché la promozione di quest’ anno per tanti tifosi rosanero è un processo naturale: “Sapevo già che il Palermo sarebbe stato promosso con largo anticipo – dice Carlo Rizzuto – dopo avere visto gli organici delle altre squadre si capiva che il Palermo avrebbe poi preso il largo. Una promozione netta, meritata, giusta. E se serie A sarà oggi, come si festeggerà? Piazza Politeama e poi aeroporto”.. Se il Palermo riuscirà a stappare lo champagne già alle 17 di oggi, i tifosi inizieranno i classici caroselli e si raduneranno a Piazza Politeama per poi spargersi per le varie zone limitrofe. Una parte di sostenitori andrebbe ad “abbracciare” i propri beniamini all’aeroporto “Falcone-Borsellino”, e poi si attenderebbero news dalla società., ma insomma qualcosa potrebbe essere organizzata anche oggi, del resto le feste più riuscite sono sempre quelle improvvise: “Assolutamente – ci dice Mario Vitrano – quando arriverà saremo pronti a festeggiare. Se sarà contro il Latina o il Novara poco importa, a me interessa giocare di nuovo nei grandi stadi”.