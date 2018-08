SORRENTINO 6 Non può nulla sul gol del Latina ed è quasi sempre disimpegnato. Bravo nei minuti finali quando dà sicurezza al reparto difensivo.VITIELLO 6,5 Come sempre una sicurezza. Non fa rimpiangere Munoz e gioca con grande abilità. Insuperabile nelle palle alte.TERZI 6,5 Negli anticipi oggi è stato un fenomeno. Forse un po’ impreciso in occasione del gol, ma non può fare miracoli.ANDELKOVIC 7 Lo avevamo già detto che è un maestro per questa categoria. Nel primo tempo realizza un anticipo da gran difensore.PISANO 6,5 Da capire se il gol del 2-1 è suo o di Barreto, anche se il difensore è davvero sfortunato qualora fosse sua la marcatura. Lotta tanto e merita un po’ di considerazione in più.BARRETO 7 Come sempre alza la voce a centrocampo. Parte dai suoi piedi l’angolo che fa capolinea in rete. Una palla che un giro impressionante. Non perde un contrasto.VAZQUEZ 7 Tango e assist per el mudo. Regala a Dybala la palla del vantaggio e gioca da fuoriclasse. Anche lui è un lusso per questa categoria.BOLZONI 7 Il suo assist per Lafferty permette di chiudere la partita. Corre come un maratoneta e ormai l’obiettivo è vicino.LAZAAR 6 Nel primo tempo prova più volte a superare gli avversari ma non è fortunato. Meglio nella ripresa quando gioca con più dinamismo.Che partita. Gol e poi una girata da top player. Semina il panico quando accelera ed è spesso imprendibile. È una pedina importante per questa squadra.BELOTTI 6 Fa tanto movimento e quando si muove si porta dietro due, tre difensori del Latina. Sbaglia però un gol già fatto, sbagliando il tap-in a pochi passi.LAFFERTY 7 Entra e segna. Un bomber di razza a questo punto. Fa reparto e mette all’ angolo la palla che fa arrivare i titoli di coda del match.HERNANDEZ 6,5 Torna dopo l’infortunio e va vicino al gol.MILANOVIC S.V