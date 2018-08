La vittoria in trasferta contro il Latina non consegna ai rosanero la matematica promozione in serie A. Agli uomini di Iachini manca solo un punto per la massima serie a sei giornate dalla fine. Ma se quel punticino non dovesse arrivare?









PALERMO - Il Palermo è ad un punto dalla serie A. A Novara la prossima settimana i rosa potranno anche pareggiare per tornare in massima serie. Eppure, nonostante la vittoria di oggi, la promozione non è ancora matematica. Questione davvero di dettagli, di una classifica avulsa che fa slittare di una settimana la festa del popolo rosanero. Palermo, Empoli e Latina, infatti, possono ancora arrivare a pari punti alla fine del campionato, situazione nella quale verrà considerata la classifica avulsa, nella quale il Palermo sarebbe svantaggiato:



Empoli-Latina 3-1

Latina-Empoli 2-1



Palermo-Empoli 1-2

Empoli-Palermo 1-1



Palermo-Latina 1-2

Latina-Palermo 1-3



CLASSIFICA AVULSA



EMPOLI 7

LATINA 6

PALERMO 4.



Insomma, i rosa dovrebbero perdere tutte le restanti partite ed Empoli e Latina vincerle. Insomma, solo questione di dettagli e poi il popolo palermitano potrà brindare.













Sabato 26 Aprile 2014 - 17:54