ma la voglia di raccontare le sfide e la passione che esse trasmettono non si interrompe. Quello che ci attende sarà infatti un weekend pieno di avvenimenti per gli sportivi siciliani che seguono il calcio quanto piuttosto la pallacanestro. Livesicilia seguirà la maggior parte di questi appuntamenti con aggiornamenti precisi e puntuali.sabato dalle ore 15 con le sfide di che vedono impegnate nella 36^ giornata la capolista Palermo a Latina e il Trapani di Roberto Boscaglia al 'Provinciale' contro la Juve Stabia.con la Passalacqua Ragusa che in gara 2 sfida al 'PalaCampagnola' di Schio le campionesse d'Italia in carica per il titolo nazionale.. Diretta anche in questo caso dal 'Bentegodi' della gara degli uomini di Pellegrino contro Luca Toni e compagni. Il calcio siciliano continuerà a dare emozioni dalle 16 con le semifinali play-off per la serie D. In campo Alcamo-Marsala e Kamarat-Parmonval, anche in questo caso aggiornamenti in diretta.con il basket maschile e le siciliane Orlandina, Trapani e Barcellona impegnate nell'ultima giornata della regular season del campionato di Legadue Adecco Gold.