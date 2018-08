, 27 aprile, con iniziative e intrattenimento anche per tutta la giornata di sabato. Team e appassionati raggiungeranno la cittadina da tutta la Sicilia ma anche dal Nord Italia e dall’estero, Malta, Germania e Belgio, per correre nel percorso di 125 km attraverso un percorso mozzafiato, con vista sulle Egadi, sul tempio di Segesta e le saline di Trapani, che tocca anche San Vito Lo Capo. Grande il successo riscosso dalla promozione che prevede un rimborso di un buono carburante da 10 euro per ogni adesione alla Granfondo Lombardo o alla Granfondo Mtb Scorace Lombardo. Tra tutti gli iscritti sarà estratta anche una crociera Msc di una settimana per due persone nel Mediterraneo.La competizione, organizzata dall’Asd Team Lombardo Corsa presieduta da Francesco Miceli, ha il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana ed è promossa dalla Cicli Lombardo, una delle maggiori aziende del settore in Italia con stabilimenti a Buseto Palizzolo. La manifestazione si articolerà in due giorni, sabato 26 e domenica 27 aprile. Tra gli ospiti anche il campione del mondo amatori, Antonio Borrelli e Francesco Frattini, il lombardo che vanta due partecipazioni al Giro d'Italia e quattro al Tour de France. Il percorso della Granfondo, che raggiunge un dislivello di 2.354 metri, tocca il borgo di Scopello, Castellammare del Golfo, lambisce la riserva naturale dello Zingaro e raggiunge San Vito Lo Capo, con lo sguardo che si tuffa su Baia Santa Margherita e sulle falesie di Monte Cofano, regalando panorami mozzafiato. Due i percorsi fruibili dagli atleti: uno di 80, la Mediofondo, e uno di 125, la Granfondo appunto. All’arrivo pranzo party con cucine a vista e musica. Per i più piccoli si correrà anche una mini granfondo, sabato alle ore 16, dedicata ai ciclisti in erba e domenica la Bimbike Lombardo Cup, una gara di mountain bike di federazione valida come 2^ prova di Coppa Sicilia riservata alla categoria giovanissimi, dai 7 ai 12 anni. Tra le novità la Granfondo Mtb Scorace Lombardo che si correrà in contemporanea alla Granfondo, domenica 27 aprile, un percorso di 55 km su terreno sterrato attraverso Buseto Palizzolo e il bosco Scorace che metterà a dura prova gli atleti.ma anche di iniziative per tutta la famiglia con degustazioni di prodotti agroalimentari del territorio, musica, danza o spinning ma anche la possibilità di andare alla scoperta del comprensorio. Tra le iniziative il salsiccia party, sabato sera alle ore 20 con musica e intrattenimento, e l’esercitazione professionale di spinning “Pedalando alla GF Lombardo”, sabato pomeriggio, ma anche escursioni guidate nelle principali località turistiche della provincia trapanese. A Buseto Palizzolo sarà anche montato un villaggio espositivo con spazi dedicati allo sport e all’agroalimentare del territorio. "Tutti gli alberghi e i bed and breakfast della zona - ha spiegato Emilio Lombardo, Amministratore della Lombardo Bikes - hanno registrato il tutto esaurito. Quest'anno il programma si arricchisce con la Granfondo Mtb Scorace Lombardo e con tante iniziative collaterali". Parteciperanno alla rassegna anche rappresentanti della Federazione ciclistica italiana.