"Non è un momento bellissimo però la forza del gruppo ci aiuterá a superare questa fase". Così il portiere del Trapani, Emanuele Nordi, in conferenza stampa, a pochi giorni dal match interno contro la Juve Stabia. "È un dato di fatto che abbiamo preso troppi gol ultimamente, però sono periodi che possono capitare in cui magari abbiamo pagato ogni piccolo errore commesso - aggiunge Nordi, le cui parole sono riportate dalla pagina facebook del Trapani -. Qualcosa è venuta a mancare, adesso sta a noi cercare di riprendere il cammino che abbiamo lasciato qualche settimana fa. La partita contro la Juve Stabia? Non mi interessa che per loro sia l'ultima spiaggia, penso solo a noi. Dobbiamo recuperare, ricompattarci e cercare sempre di avere più fame dell'avversario".: "Le partite come quella contro la Juve Stabia sono le più difficili da affrontare - ha detto Garufo -. Per loro è stata un'annata sfortunata. Nonostante la loro posizione di classifica troveranno nuovi stimoli. Noi peró punteremo a vincere per cercare di tornare a far punti dopo tanto tempo e riprendere il giusto cammino".