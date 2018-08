che ha visto la promozione nella prossima serie D degli ennesi della Leonfortese e dei messinesi della Tiger Brolo, domenica pomeriggio (a partire dalle 16:30) partiranno le semifinali playoff fra le formazioni del girone A. Le formazioni classificatesi dal secondo al sesto posto del girone orientale (Misterbianco, Taormina, San Pio X e Siracusa) attendono infatti il risultato nel campionato veneto dell'Arzignano, squadra che al pari della San Pio X è stata eliminata nelle semifinali della Coppa Nazionale Dilettanti ma che in caso di promozione diretta nel suo torneo andrebbe a liberare un posto proprio alla formazione catanese. In quel caso a rientrare in gioco sarebbe l'Igea Virtusa che approfitterebbe della casella lasciata vacante dal San Pio X. In attesa di questo verdetto si gioca dunque solo fra le squadre del girone A., classificatesi rispettivamente seconda e quinta a fine stagione, e Kamarat-Parmonval, terze a parimerito a quota 54 punti. I bianconeri allenati da Riccardo Chico, reduci dallo scontro diretto per la D contro la Leonfortese pareggiato per 0-0, proveranno a riscattarsi immediatamente al 'Lelio Catella' contro i trapanesi di Matteo Gerardi protagonisti di un campionato di tutto rispetto. A bruciare ai sostenitori alcamesi è il rigore fallito contro gli ennesi bell'ultima gara di campionato da Andrea Gambino che avrebbe spalancato le porte della serie D senza dover passare dalla tagliola dei playoff. Lo stesso attaccante bianconero ha voglia di rivalsa dopo il suo errore dagli undici metri.che si sono affrontate proprio negli ultimi 90' della regular season. La Parmonval di Corrado Mutolo riuscì in quell'occasione a superare per 1-0 il Kamarat di Renato Maggio senza che però questo successo influisse sulle sorti degli accoppiamenti per i play-off. La semifinale fra agrigentini e palermitani si svolgerà infatti al 'Salaci' di Cammarata. Entrambe le formazioni si conoscono bene e sanno che per raggiungere la finale regionale dove troveranno una fra Alcamo e Marsala dovranno mettere in campo tutte le proprie carte per superarsi.