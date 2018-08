gioca da Trapani soltanto negli ultimi 3' minuti di recupero della partita, ma il risultato era ormai compromesso con il Novara avanti di 3 gol. La rete della bandiera è stata di Nizzetto che ha segnato con un secco diagonale su suggerimento di Mancosu. Il bomber granata si è poi trovato, sul 3-1, due volte a tu per tu con il portiere Montipò che gli ha negato la rete.

I granata escono dal “Piola” con la quarta sconfitta consecutiva. Il primo tempo di Mancosu e compagni è stato troppo “morbido” contro un Novara che non è mai stato trascendentale ma, a differenza del Trapani, è entrato in campo con la tensione giusta.

Boscaglia schiera il solito 4-4-2 ma mette Gambino a centrocampo al posto dell'infortunato Pirrone a fare coppia con Ciaramitaro. Lascia invece in panchina il giovane Feola che aveva ben giocato contro il Palermo. Torna Iunco al fianco di Mancosu e Garufo si riprende la maglia da titolare al posto di Ferri. Ma i granata vanno subito sotto dopo 3' minuti con un gol preso da calcio d'angolo. Il Novara passa in vantaggio con capitan Ludi. Boscaglia prova a caricare i suoi, ma il Trapani non ha il passo che serve a scardinare la difesa del Novara. Perticone si mette sulle tracce di Mancosu e quando è necessario manda anche la palla in tribuna pur di non far partire l'attaccante granata in progressione. Il Novara è attento e raddoppia con il giovane Manconi che si ritrova da solo davanti a Nordi dopo un tocco smarcante di Sansovini. I padroni di casa prendono coraggio e campo. Poi due episodi che hanno finito per cambiare la partita. Prima, al 30' l'espulsione di Pacilli che era stato preferito a Basso sulla fascia destra. Era già stato ammonito all'inizio dell'incontro ed il secondo giallo gli è stato fatale. I granata continuano a tenere l'equilibrio tra i reparti ma la partita si fa in salita. Poi il Trapani recrimina per un calcio di rigore. Fallo di mano in piena area di rigore di Faragò ma l'arbitro Baracani non è dello stesso avviso. Il primo tempo si chiude con il Novara meritatamente in vantaggio.

Nel secondo tempo il Trapani prova a fare la partita, ma non riesce ad avere una manovra fluida e soprattutto pericolosa per la difesa del Novara. Boscaglia prova a cambiare inserendo Basso al posto di Gambino e poi Abate per Iunco. Ma il Novara mette il risultato al sicuro con la terza rete messa a segno da Rigoni. Il Trapani non si arrende ma non ha le energie per cambiare il volto della partita. “Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti”, ha riconosciuto Ciaramitaro. Ed ora i granata si ritrovano ancora fermi a quota 49 e con la quarta sconfitta consecutiva. La salvezza è nel cassetto da qualche giornata, i play off cominciano ad allontanarsi. C'è già da pensare alla prossima che sarà in casa contro la Juve Stabia, ultima in classifica.

