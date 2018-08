e che si avvia a chiudere i battenti. Nel girone I, quello che vede impegnate le formazioni siciliane, spicca la promozione conquistata con due turni d'anticipo dal Savoia che grazie alla larga vittoria per 7-2 contro il Licata, già retrocesso in Eccellenza, accede alla Lega Pro unica dopo un campionato dominato sin dalle prime battute respingendo i tentativi dell'Akragas di Pino Rigoli.destinati ormai alla trafila dei play-off per accedere alla Lega Pro, cadono in casa contro l'insidioso Rende che si impone col risultato di 1-0. Ad approfittare dello scivolone dell'Akragas è l'Agropoli che grazie alla vittoria contro il Comprensorio Montalto rosicchiano ulteriori punti ai biancazzurri. Rotondo successo per il Noto in quel di Vibo Valentia che vince per 4-0 e manda proprio i padroni di casa alla tagliola dei play out dove finiscono anche i messinesi del Città di Messina. Ancora in bilico la possibilità di una salvezza diretta invece per il Due Torri che col pareggio per 1-1 a Torrecuso continua a sperare.Agropoli - Compr. Montalto 2-0Akragas - Rende 0-1Hinterreggio - Battipagliese 0-0Orlandina - Ragusa 3-0 (a tavolino)Pomigliano - Città di Messina 1-1Cavese - Nuova Gioiese 0-1Savoia - Licata 7-2Torrecuso - Due Torri 1-1Vibonese - Noto 0-478 Savoia; 66 Akragas; 59 Agropoli; 54 Torrecuso, Battipagliese; 49 Cavese; 48 Nuova Giovese; 43 Hinterreggio; 42 Noto; 40 Pomigliano, Orlandina; 38 Compr. Mont.; 36 Rende; 33 Due Torri; 31 Città di Messina; 29 Vibonese; 20 Licata (- 3 di penalità).Hinterreggio, Battipagliese, Comp.Montalto e Cavese (1 punto di penalizzazione); Licata retrocesso in Eccellenza; Ragusa (radiato dal torneo).Akragas - TorrecusoBattipagliese - ViboneseCittà di Messina - CaveseCompr. Montalto - OrlandinaDue Torri - SavoiaLicata - AgropoliNuova Gioiese - HinterreggioRagusa - NotoRende - Pomigliano