La capolista Palermo vince in casa 1-0 contro la Reggina e mette una seria ipoteca sulla promozione anticipata già dalla prossima settimana in quello che è diventato uno scontro diretto con la seconda in classifica, il Latina di Breda. I nerazzurri sconfiggendo il Bari al 'San Nicola' scavalcano infatti l'Empoli di Sarri che esce invece con le ossa rotte dal match con il Lanciano, con gli abruzzesi finisce 2-1.che nel match contro il Varese fa 3-2 portandosi al quarto posto ad una sola lunghezza dall'Empoli. Cade ancora il Trapani di Boscaglia, stavolta il tonfo granata dopo quello nel derby arriva a Novara.Bari - Latina 0-1Brescia - Padova 1-3Carpi - Modena 2-2Cittadella - Cesena 1-0Crotone - Varese 3-2Juve Stabia - Avellino 2-2Novara - Trapani 3-1Palermo - Reggina 1-0Spezia - Siena 1-0Ternana - Pescara 1-0Virtus Lanciano - Empoli 2-172 Palermo; 57 Latina; 56 Empoli; 55 Crotone: 52 Cesena, Siena (-7 penalità); 51 Lanciano, Spezia 49 Trapani, Avellino, Modena; 48 Pescara; 47 Bari (-3 penalità); 46 Brescia; 45 Carpi; 44 Ternana; 43 Varese; 39 Novara; 36 Cittadella; 35 Padova; 27 Reggina; 16 Juve Stabia.Avellino - CrotoneCesena - BresciaEmpoli - SpeziaLatina - PalermoModena - TernanaPadova - BariPescara - NovaraReggina - CittadellaSiena - CarpiTrapani - Juve StabiaVarese - Virtus Lanciano