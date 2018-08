non smette di scrivere record nella sua giovane bacheca. Dopo la promozione in A1 le ragazze di Antonio Molino raggiungono la finale scudetto dopo un esaltante percorso nei play-off. L'ultima impresa è quella registrata al 'PalaMorandi' di Umbertide dove le biancoverdi si sono imposte col punteggio di 65-75 in gara 4 chiudendo la serie contro le padrone di casa allenate da Serventi per 3-1. Dopo aver messo la freccia nelle due gare casalinghe al 'PalaMinardi' la Passalacqua, grazie anche ad una Riquina Williams in forma smagliante, chiude dunque qualsiasi discorso scrivendo un nuovo record per la A1 femminile come prima squadra neopromossa a raggiungere una finale.per le siciliane di Molino che dopo i primi 10' si trovavano sotto nel parziale per 20-14. Nelle padrone di casa dopo il dubbio di formazione legato a Chante Black, poi regolarmente in campo, la sfida fra marcatrici è tra la solita Chiara Consolini e la statunitense Riquina Williams, con la sfida appannaggio per quest'ultima con 30 canestri a referto a fine gara. La Passalacqua, grazie anche al duo Walker-Malaschenko, mette il turbo e pian piano recupera ritmo e gioco. Dopo un secondo periodo chiuso in vantaggio da Umbertide sul + 6 (36-30) le ospiti si presentano con la carica giusta accumulata durante la pausa lunga e mettono la freccia.con le due formazioni che si sorpassano a suon di canestri. Il punteggio oscilla dal 47-51 di fine terzo periodo passando per il vantaggio Umbertide che tocca quota 56 fino al 63-69 in favore delle ragusane a 2’ dal termine. Le biancoverdi mettono la freccia negli ultimi minuti e chiudono il match sul punteggio di 65-76 portando in Sicilia una storica finale scudetto contro la Famila Schio che nella sua semifinale ha battuto la Gesam Lucca. Gara 1 in programma mercoledì 23 in Sicilia.al termine del match - ci giochiamo la finale contro Schio che è la squadra costretta a vincere. Ci auguriamo di trovare un 'Palaminardi' stracolmo, dato che una finale scudetto a Ragusa è un appuntamento più unico che raro”.Consolini 13, Gorini 10, Puliti, Ortolani, Linguaglossa, Dotto 5, Putnina 2, Black 13, Fontanette 13, Villarini , Santucci 9. All. ServentiMicovic 5, Gatti 8, Mauriello, Galbiati , Williams 30, Walker 17, Malashenko 11, Wabara 2, Soli, Valerio 3. All. MolinoNoce di Latina, Federico Brindisi e Alessandro Costa di Torino.GARA1 - Mercoledì 23 AprilePassalacqua Ragusa-Famila SchioGARA2 - Sabato 26 AprileFamila Schio-Passalacqua RagusaGARA3 - Lunedì 28 AprileFamila Schio-Passalacqua Ragusa eventualeGARA4 - Giovedì 1 MaggioPassalacqua Ragusa-Famila Schioeventuale GARA5 - Domenica 4 MaggioFamila Schio-Passalacqua Ragusa