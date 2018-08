di Legadue Gold di basket e primi decisivi verdetti sia in fondo che in vetta alla classifica anche e sopratutto per le tre formazioni siciliane impegnate nel secondo massimo campionato di basket. Ma partiamo con ordine, L’Upea Capo d’Orlando espugnando il PalaTriccoli e battendo i padroni di casa Jesi 78-87 ha conquistato con una gara epica la certezza matematica della seconda posizione. I biancazzurri di Pozzecco con questo successo mantengo le distanze dalle legittime avversarie mentre vedono irrimediabilmente allontanarsi Trento che torna a casa con un successo sui siciliani del Trapani.egala a Trento la vittoria per 79-81 sui granata che hanno provato a più riprese ad allontanarsi della formazione di Lardo. I trapanesi, reduci da un ottimo avvio di stagioe, si sono persi nella seconda parte della regular season abbandonando il sogno play-off. Traguardo quest'ultimo raggiunto invece dal Barcellona di coach Calvani che contro Napoli in casa trova un nuovo successo (79-70) che lo proietta ai prossimi spareggi. Da comprendere adesso quali saranno gli accoppiamenti per le due formazioni siciliane ancora in corsa per la promozione in A1.I tabellini delle gare dei siciliani:Maggioli 16, Borsato 19, Fallucca, Jukic 7, Esposito ne, Bonfiglio ne, Santiangeli 6, Hoover 2, Migliori 23, Di Giuliomaria 5. All: Piero CoenBasile 8, Soragna 16, Laquintana, Benevelli, Nicevic 19, Portannese 16, Mays 16, Archie 10, Ciribeni ne, Valenti 2. All: Gianmarco Pozzecco.Renzi 19, Lowery 18, Baldassarre 16, Bossi 5, Rizzitiello 3, Ianes, Tabbi, Parker, Ferrero 6. N.E.: Bartoli Allenatore: Lino Lardo. Aquila Basket TrentoTriche 20, Pascolo 18, Forray 18, Fiorito, Santarossa 5, Elder 8, Lechthaler 8, Spanghero 4. N.E.: Baldi Rossi, Molinaro. Allenatore: Maurizio Buscaglia.(19 – 15, 36 – 38, 57 – 54)Sigma Barcellona: Young 17, Toppo 4, Maresca, Natali 3, Collins 11, Filloy 14, Ganeto 4, Iurato, Pinton 6, Fantoni 20. Coach CalvaniExpert Napoli: Malaventura 18, Black 12, Traballesi n.e., Montano 3, Bryan 5, Izzo n.e., Cefarelli 3, Weawer 16, Brkic 3, Ceron 10. Coach Bianchi.