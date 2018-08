In gara 3 al 'PalaMinardi' le biancoverdi di coach Molino superano per la seconda volta in tre giorni Umbertide col punteggio di 62-58. Ormai lontano dunque l’amaro finale del 'Pala Morandi' dove le umbre si imposero in gara 1 per 56-55. Con solo due gare da disputare prima della storica finale le siciliane mettono dunque un importante mattoncino. Le ragusane hanno però dovuto sudare contro le avversarie allenate da coach Lorenzo Serventi dopo quattro periodi pieni di verve sino all'ultimo canestro.con la solita Riquina Williams che si impone sulle dirette avversarie portando le sue sul 21-17 dopo i primi 10'. Malashenko e Galbiati aprono il secondo periodo sul 26-19. L’Acqua & Sapone torna a referto con la tripla di Gorini (28-22). La difesa iblea non è brillantissima e Umbertide accorcia fino al -1. La seconda frazione si chiude sul 33-34. Nel terzo periodo le ospiti si fanno sotto grazie a Fontanette e Consolini. Recupero e sorpasso che si concretizza sul 41-47 che separano le due squadre a dieci minuti dalla sirena finale. Nell'ultimo e decisivo quarto la Passalacqua mette però la freccia e grazie ad una splendida Walker si portano avanti sul fil di lana grazie al canestro di Gatti quando mancano pochi secondi alla fine del match. Sul punteggio di 62-58 il pubblico del 'PalaMinardi' può esplodere di gioia.Micovic, Gatti 13, Mauriello ne, Galbiati 6, Williams 12, Walker 13, Malashenko 16, Wabara 2, Soli, Valerio. All. MolinoConsolini 13, Gorini, Puliti 8, Ortolani ne, Linguagloss ne, Dotto 4, Putnina 18, Black, Fontanette 11, Villarini ne, Santucci 4. All. Serventi: Beneduce, Bonfante, Salustri.