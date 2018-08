La squadra di mister Grassadonia ha superato per 1-0 il Sorrento in una partita in cui sarebbe bastata anche una sconfitta di misura. Si tratta della seconda promozione consecutiva in due anni per la squadra del patron Pietro Lo Monaco. I giallorossi di mister Gianluca Grassadonia si sono imposti sul Sorrento del tecnico Giovanni Simonelli con il risultato di 1-0 grazie alla rete del centrocampista portoghese Pedro Costa Ferreira al 29' del primo tempo. A partire dal triplice fischio finale, le strade che conducono nella centralissima piazza Cairoli sono letteralmente paralizzate. Almeno duemila persone stanno festeggiando e intonando cori per il Messina. Grande entusiasmo e grande commozione in città per il ritorno della squadra nel calcio che conta.- Un migliaio di persone prendono d'assalto piazza Cairoli. La zona pedonale è invasa dai motorini. Strade bloccate.16.20: Alla ripresa si registra una punizione insidiosa di Maiorino, respinta da Lagomarsini. Sostituzione per Corona, applauditissimo dal pubblico del San Filippo. Al suo posto De Vena15.46: Squadre negli spogliatoi per l'intervallo- Messina vicino al gol con un colpo di testa di Bernardo, ma il portiere ospite salva. Stesso esito per il tiro di Ferreira.Il match prende il via.Messina subito in avanti.Queste le formazioni:Messina: Lagomarsini; Guerriera, Silvestri, Bucalo, D'Aiello, Pepe, Bernardo, maiorano, Corona, Costa, Ferreira, Squillace.All. GrassadoniaSorrento: Santos Miranda; Imparato, Pantani, Benci, Danucci, Villagatu, Maiorino, Coppola, Musetti, Catania, Lattieri.All. Simonelli