Tre punti meritati, dunque, secondo il tecnico, "anche per numero di azioni create e volume di gioco sviluppato. Il rigore? Non saprei, l'azione è stata molto veloce. Per il resto, credo che il Palermo non abbia mai rischiato, se si escludono gli ultimi dieci minuti".: "Ma noi dobbiamo continuare con la stessa concentrazione e la stessa abnegazione mostrata finora - spiega il tecnico -. Non dobbiamo dimenticare che siamo partiti dal tredicesimo posto. bisogna continuare in questo percorso di crescita. Mollare? Non fa parte del mio pensiero". Nelle parole di Iachini, il Palermo "è stato bravo a costringere il Trapani nella propria area e a sviluppare il gioco in velocità. Non era facile venire qui a Trapani e giocare contro una squadra ben organizzata e ben messa in campo. Ci voleva un grande Palermo". La ricetta per agguantare al più presto la massima serie? "L'atteggiamento giusto è quello del lavoro settimanale e dell'abnegazione - ancora Iachini -. Dedichiamo questo record di vittorie al presidente Zamparini, che ha investito tanto nella squadra".l'ingresso in campo di Lafferty, con cui Iachini ha mostrato la sua intenzione di non accontentarsi del pareggio. "Eravamo vivi - spiega -, ma avevamo bisogno di maggiore incisività. L'ho cercata con l'inserimento di Lafferty, non volevamo accontentarci del pari. Questo non fa parte della nostra mentalità".