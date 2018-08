Fra le sfide che hanno animato questo turno c'è ovviamente il derby fra Trapani e Palermo vinto dai rosanero grazie ad una rete di Lafferty. Con questo successo la capolista si lancia ulteriormente verso un'ormai imminente e matematica promozione in A con 69 punti. Subito dietro si segnala l'Empoli vincendo in casa 1-0 contro la Ternana mentre la vera sorpresa di giornata è il Latina dei miracoli che col largo successo per 4-1 contro il Novara agguanta il terzo posto in solitaria. Ottimo il successo dello Spezia fuori casa nella giornata di venerdì contro il Cesena. In zona salvezza prosegue l'ascesa del Bari che vince anche fuori casa col Varese mentre Padova e Reggina si affronteranno domenica in quello che rappresenta una sorta di spareggio play-out.Avellino - Brescia 0-1Cesena - Spezia 0-2 (giocata venerdì)Crotone - Carpi 0-0Empoli - Ternana 1-0Latina - Novara 4-1Modena - Juve Stabia 4-2Padova - Reggina 2-2 (giocata domenica)Pescara - Cittadella 1-1Siena - Virtus Lanciano 1-0Trapani - Palermo 0-1Varese - Bari 0-169 Palermo; 56 Empoli; 54 Latina; 52 Cesena, Crotone, Siena (-7 penalità); 49 Trapani; 48 Lanciano, Avellino, Pescara, Spezia, Modena; 47 Bari (-3 penalità); 46 Brescia; 44 Carpi; 43 Varese; 41 Ternana; 36 Novara; 33 Cittadella; 32 Padova; 27 Reggina; 15 Juve Stabia.Bari - LatinaBrescia - PadovaCarpi - ModenaCittadella - CesenaCrotone - VareseJuve Stabia - AvellinoNovara - TrapaniPalermo - RegginaSpezia - SienaTernana - PescaraVirtus Lanciano - Empoli