SORRENTINO 6 Non si sporca nemmeno i guanti. Partita tranquilla senza particolari patemi, bravo come sempre nelle uscite.VITIELLO 7 Perfetto. Non sbaglia niente, superlativo negli anticipi, non fa passare una mosca.MILANOVIC 6 Qualche svarione nel finale di match ma nulla di preoccupante. Gioca con grande personalità ed è ottimo nelle palle alteANDELKOVIC 6 Tutti i palloni alti fanno capolinea sulla sua testa. Bravo anche nel far ripartire i compagni dalla propria metacampo.PISANO 6 In fase difensiva è grintoso e non sbaglia praticamente nulla, un po’ meno quando deve collaborare con i compagni d’attacco.BOLZONI 7 Sette polmoni. Corre per tutto il campo e a centrocampo vince sempre lui. Un motore inesauribile, super. Dà vita all’azione del gol.DI GENNARO 6 Gioca al posto di Maresca e non delude. Si limita a far girare palla e a giocare con i compagni di reparto. Deve carburare in fase offensiva.BARRETO 7 Cuore di capitano. Un leone, sempre sul pezzo e mai stanco. Questa vittoria è merito anche suo. Ci vuole un giocatore così.LAZAAR 6 Gioca maluccio nel primo tempo, poi nella ripresa entra con un altro piglio e regala a Dybala la palla del vantaggio che l’argentino spreca.VAZQUEZ 6 Buone cose e altre meno. Si infila spesso tra i difensori trapanesi ma non riesce a graffiare. Una sufficiente prestazione.DYBALA 6 Si divora il gol del vantaggio ma gioca tanto per la squadra. E’ rapido e guizzante, a tratti fa venire il mal di testa alla difesa trapanese.Migliore in campo. Entra lui e segna, devastante. Poi va vicino al raddoppio e lavora tanti palloni sporchi. Un lusso per la B, uomo derby.BELOTTI S.VNGOYI S.V