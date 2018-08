per le ragazze della Passalacqua trasporti Ragusa. In gara 2 della semifinale play-off per lo scudetto contro l'Acqua&Sapone Umbertide le ragusane allenate da Antonio Molino hanno riequilibrato la cocente sconfitta subita appena tre giorni fa al 'PalaMorandi' in Umbria vincendo per 82-55. La batosta subita sul fil di lana, dopo che le biancoverdi avevano tenuto il pallino del gioco lungo tutto il match, non è andata giù a Riquina Williams e compagne che nel match serale di oggi si sono fatte valere sfoderando un'ottima prestazione.con Micovic, Gatti, Malashenko e Walker con l'inserimento fin dalle prime battute della statunitense Riquina Williams che diverrà a fine match una delle migliori con i suoi 15 punti subito dietro la connazionale Walker che chiude a quota 16. Serventi per l'Umbertide punta sul capitano Chiara Consolini, Gorini, Linguaglossa, Chante Black, Putnina e Fontenette. Già dalle prime battute si intuisce però che le padrone di casa hanno voglio di riportarsi in parità rispetto alle avversarie anche se il primo quarto si chiude sul punteggio di 22-18 per Ragusa. Il solco le ragazze di Molino lo iniziano a fare tra la sirena lunga e l'inizio del terzo quarto dove si portano addirittura sul +20 sulle umbre che soffrono maledettamente la ritrovata verve della Williams. Un'ottima fase difensiva unita alla spinta di un 'PalaMinardi' gremito di tifosi biancoverdi consegna una vittoria annuncianta quanto larga nel risultato. L'82-55 finale consegna infatti parecchie certezze alle siciliane in vista dell'imminente sfida di gara 3 sempre in Sicilia programmata per domenica 13.Micovic 9, Gatti 6, Mauriello 7, Galbiati 12, Williams 15, Walker 16, Malashenko 11, Wabara 3, Soli ne, Valerio 2. All: MolinoConsolini 9, Gorini 8, Puliti ne, Ortolani ne, Ceccaroni ne, Linguaglossa ne, Dotto 12, Putnina 5, Black 4, Fontenette 9, Villarini ne, Santucci 8. All: Serventi