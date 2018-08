Matteo Mancosu è il nuovo attaccante moderno: uno che segna, fa segnare e che lavora tanto per la squadra. L’esplosione definitiva è arrivata quest'anno con la maglia del Trapani, venti gol e una spietatezza sotto porta che solo i grandi attaccanti possiedono. Per tanti addetti ai lavori, Mancosu è già un giocatore da serie A. Sabato affronterà il Palermo, eppure stando ad alcune indiscrezioni, proprio il club rosanero avrebbe messo gli occhi sul centravanti sardo.e poi una serie di elogi al centravanti. Ma la realtà è che Mancosu piace davvero al Palermo, una sorta di alternativa ad Hernandez, ormai dato continuamente in partenza dal suo agente. Anche il fratello di Mancosu vedrebbe bene il centravanti del Trapani con la maglia rosanero: "Poter debuttare in serie A giocando in una squadra che fa il suo ritorno nella massima serie dopo un anno di B come il Palermo – dice Marco Mancosu a calciomercato.it - potrebbe rappresentare un'opportunità allettante per lui. Quella palermitana è una grandissima piazza e potrebbe esser l'ambiente giusto per garantire una sua conferma per rendimento anche in una categoria superiore come la serie A italiana".Insomma, anche il Trapani si rende conto che Mancosu ha bisogno di fare il grande salto e ovviamente se dovesse arrivare un'offerta allettante non potrebbe dire no. Ma sul calciatore del Trapani è arrivato anche il messaggio di Guglielmo Miccichè: "Mi piace molto Mancosu – ha detto il vicepresidente rosanero - è un grande attaccante che sta facendo benissimo. E' arrivato tardi sul palcoscenico della B, ma ha tutti i mezzi per fare bene". E Mancosu chissà cosa pensa…il Palermo cambierà sponsor tecnico. Il rapporto di sponsorizzazione tra il club rosanero e Puma terminerà alla fine di questa stagione. L'accordo con l'azienda tedesca, dopo due anni, non verrà rinnovato. Nella prossima stagione il Palermo verrà rifornito dall'azienda spagnola Joma.