, messa in atto negli ultimi secondi di gara, l'Umbertide si aggiudica il primo capitolo delle semifinali play-off scudetto contro la Passalacqua Ragusa. Le siciliane di coach Molino perdono infatti Gara 1 sul punteggio di 56-55 dopo essere state al comando per tutto il corso del match. A decidere in negativo le sorti della gara per Micovic e compagne è il canestro di Ashley Fontanette quando mancavano circa tre secondi alla sirena finale. Strada in salita adesso per le biancoverdi che cercaranno riscatto immediato venerdì 11 e domenica 13 fra le mura amiche.Molino punta sul quintetto composto da Micovic, Gatti, Walker, Galbiati e Mauriello, dall'altra parte Lorenzo Serventi schiera Chiara Consolini, Fontanette, Putnina, Puliti e Golini. Ottimo avvio per la squadra ospite che parte con agonismo e colpisce Umbertide in contropiede. 13-9 per Ragusa dopo 6' dalla fine del primo quarto. Le biancazzurre vanno in difficoltà nei rientri difensivi. Dopo i primi 10' biancoverdi sul 14-17 con una Micovic in gran forma già dalle prime battute. Sostanziale equilibrio fra le due formazioni, quello fondamentalmente mostrato anche negli incontri di regular season con una vittoria a testa. Nel secondo quarto Molino getta nella mischia Wabara al posto di Walker fermata per doppio fallo. Gioco aperto dalla conclusione della Santucci per Umbertide. Giulia Gatti e compagne giocano bene tanto da portarsi al massimo vantaggio (+9) quando mancano 2' alla sirena lunga. Le umbre non mollano e accorciano sul 24-29 all'intervallo.con Umbertide che parte fortissimo tanto da azzerare il vantaggio della Passalacqua sul 29 pari. Micovic replica subito con una bomba da tre che da respiro alle ragusane. Terzo fallo per la Walker e Wabara che torna in campo che si fa stoppare poco dopo dalla Black sul possibile 35-31 per le sue. Coach Serventi chiama time out per caricare le padrone di casa ma è Malashenko a mettere nuovamente nove punti fra siciliane e umbre, 31-40 a 2' dal termine del terzo periodo. Lilia Valerio risponde alla tripla di Chiara Consolini e tiene la sua squadra sul +10. Black mette il canestro del 35-45 un paio di secondi prima della penultima sirena.mentre la Walker si fa immediatamente sentire portando il punteggio sul 37-47. Molti errori per entrambe le squadre sotto canestro con Ragusa che da l'impressione di poter controllare il match rispetto alle avversarie allenate da Serventi. Fontanette però mette paure alle siciliane con uno sfondamento che porta sotto Umbertide a 6' dalla fine (43-47), Molino avverte il pericolo e chiama il time out. Fontanette mette il turbo alle sue compagne e porta il punteggio sul 47-49 quando il cronometro recita che mancano 3' 50''. Serventi getta nuovamente nella mischia Chante Black alla ricerca della rimonta ma Umbertide fallisce tante occasioni sul ferro. La Malashenko, migliore fra le siciliane, ricaccia indietro le biancazzurre sul 49-53 a 1' 30'' dalla sirena conclusiva. Molino si gioca la carta Williams ma Black e Consolini portano Umbertide sul -1 quando mancano una manciata di secondi. Ragusa spreca un possesso palla e Ashley Fontanette mette la freccia sul 56-55 per il primo vantaggio Umbertide in tutta la gara. Con soli tre secondi a separare le due squadre dal termine del match Ragusa non riesce a raddrizzare il punteggio. Grande rammarico e Gara 1 ad Umbertide che si giocherà Gara 4 in casaConsolini 9, Gorini 6, Puliti, Ortolani ne, Ceccaroni ne, Linguaglossa ne, Dotto, Putnina 10, Black 12, Fontenette 13, Villarini ne, Santucci 6. All: ServentiMicovic 10, Gatti 5, Mauriello ne, Galbiati, Williams, Walker 10, Malashenko 19, Wabara 2, Soli 2, Valerio 7. All: MolinoBoninsegna, Terranova, Radaelli.