sul tetto d'Europa nella competizione continentale di sollevamento pesi di Tel Aviv. Si tratta di Genny Pagliaro, 25 anni, e Mirco Scarantino, 19 anni, che hanno infatti vinto rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento per quanto riguarda le categorie 'leggere'.La Pagliaro, nata a Rovereto ma cresciuta in Sicilia, si è imposta per la terza volta nei -48 kg chiudendo con un punteggio totale di 180 kg (uno in meno rispetto all'edizione del 2013) sopravanzando le avversarie in scioltezza. Per la 25enne adesso l'obiettivo è sfondare anche a livello mondiale e l'occasione giusta è quella che si presenta a novembre nella rassegna iridata ad Almaty, valida anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016., ha invece sfiorato il titolo continentale nei -56 kg piazzandosi a due solo lunghezze dalla medaglia d'oro conquistata dal rumeno Florin Croitoru, tornato nella categoria -56 kg dopo aver vinto l’argento nella rassegna continentale 2013 tra i -62 kg. Per il giovanissimo atleta, che ha già all'attivo una partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012 quando aveva appena 17 anni, quella di ieri in Israele è il successo più importante della sua precoce carriera. Il 19enne ha incrementato il suo personale di 3 kg, portando il record italiano nel totale da 254 a 257. Peccato per i 2 kg lasciati per strada che non gli hanno aperto le porte dell'oro.