contro la capolista Orlandina. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, presentatisi a Trapani da capolista, hanno giocato a viso aperto lungo tutto il match per poi perdere solo con una manciata di punti. 89-85 il risultato finale che racconta un match spettacolare che gli spettatori del 'PalaIlio' hanno potuto apprezzare come una vera è propria festa dello sport. A simboleggiare la vicinanza fra le due tifoserie gli scambi di doni avvenuto prima del match fra Pozzecco, che ha regalato un uovo di Pasqua che conteneva la sua maglia dell’Upea e i tifosi granata che hanno ricambiato con un vassoio di cannoli.che ormai si vede irrimediabilmente lontana dalla zona play-off mentre si rammarica a fine gara proprio Pozzecco per l'occasione perduta per mantenere la testa della classifica: " La colpa è dell'allenatore che non ha fatto capire ai sui straordinari giocatori che grande squadra avremmo incontrato oggi". A secco di punti anche il Barcellona di coach Calvani che esce sconfitta dal 'Palaruffini' di Torino dopo un match equilibrato solo nei primi due quarti. Dopo la pausa lunga i piemontesi hanno scavato un parziale di 11 - 2 che ha tagliato le gambe ai messinesi.Lighthouse Trapani: Renzi 12, Bartoli ne, Lowery 17, Baldassarre 25, Bossi 3, Rizzitiello 8, Ianes 4, Tabbi ne, Parker 16, Ferrero 4. All: Lino LardoUpea Capo d’Orlando: Basile 14, Soragna, Laquintana 2, Benevelli 2, Nicevic 18, Portannese, Mays 29, Archie 20, Ciribeni ne, Valenti. All: Gianmarco PozzeccoYoung20, Toppo 8, Maresca 9, Natali 3, Collins15, Filloy3, Varottan.e. ,Fantoni 6,Pinton 3, Ganeto 9, Coach Marco CalvaniEvangelisti 12, Sandri 4, Amoroso 19, Steele 11, Bowers 12, Mancinelli 3, Baldasso, Wojciechowski 13, Zanotti, Gergati 12,Coach Stefano Pillastrini.