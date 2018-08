Lega Pro che consegna una nuova vittoria del Messina di mister Grassadonia. Stavolta i giallorossi battono il Vigor Lamezia in trasferta per 2-1 e intravedono un posto diretto nella prossima Lega Pro unica. I messinesi approfittano delle contemporanee sconfitte di Teramo, Cosenza per accorciare sulla prima posizione.In serie D match spettacolare del Licata, ultimo in classifica, che batte il Pomigliano per 4-3L'Akragas vince in scioltezza per 3-1 contro la Vibonese mentre Orlandina e Noto regalano emozioni in un derby tennistisco, risultato finale 3-3. Pari preziosi anche per il Due Torri (0-0 a Rende) e del Città di Messina (1-1 col Torrecuso).Teramo - Arzanese 1-2Martina - Aversa Normanna 2-2Aprilia - Castel Rigone 3-1Gavorrano - Chieti 2-2Casertana - Melfi 0-0Vigor Lamezia - Messina 1-2Ischia Isolaverde - Cosenza 2-0Foggia - Poggibonsi 1-0Sorrento - Tuttocuoio 2-0Cosenza 53 punti; 51 Teramo, Casertana; 50 Foggia; 48 Ischia, Messina; 45 Melfi; 43 Vigor Lamezia; 39 Sorrento; 38 Martina Franca; 37 Tuttocuoio, Chieti, Aversa Normanna; 35 Castel Rigone, Poggibonsi, Aprilia; 31 Arzanese; 29 Gavoranno; Penalizzazioni: Chieti -1.Cosenza - ApriliaAversa Normanna - CasertanaArzanese - FoggiaTuttocuoio - GavorranoMelfi - Ischia IsolaverdeChieti - MartinaMessina - SorrentoCastel Rigone - TeramoPoggibonsi - Vigor LameziaAgropoli - Battipagliese 1-0Akragas - Vibonese 3-1Hinterreggio - Ragusa 3-0 (a tavolino)Orlandina - Noto 3-3Pomigliano - Licata 3-4Cavese - Compr. Montalto 2-2Rende - Due Torri 0-0Savoia - Nuova Gioiese 2-1Torrecuso - Città di Messina 1-174 Savoia; 65 Akragas; 53 Agropioli; 52 Torrecuso; 50 Battipagliese; 49 Cavese; 44 Nuova Giovese; 41 Hinterreggio; 38 Pomigliano, Noto; 37 Compr. Mont; 36 Orlandina; 32 Rende; 31 Due Torri; 29 Città di Messina; 28Vibonese; 19 Licata (- 3 di penalità).Hinterreggio, Battipagliese, Comp.Montalto e Cavese (1 punto di penalizzazione); Ragusa (radiato dal torneo).Battipagliese - CaveseCittà di Messina - RendeCompr. Montalto - SavoiaDue Torri - AkragasLicata - TorrecusoNoto - HinterreggioNuova Gioiese - PomiglianoRagusa - AgropoliVibonese - Orlandina