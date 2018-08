grazie al pareggio per 0-0 contro l'Alcamo, si laurea campione nel campionato di Eccellenza A e viene promosso in serie D. Nell'altro big match 'Lo Monaco' di Mondello i padroni di casa della Parmonval vincono invece contro il Kamarat con una rete di Citarda al 45' e si qualificano ai play-off dove sfideranno nuovamente gli agrigentini.fra la prima e la seconda in classifica. L'Alcamo infatti ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio ma le ha sprecate tutte. Emblematica è quella del 51' dove Monforte atterra Gambino in area, dal dischetto lo stesso Gambino colpisce la trasversa gettando alle ortiche il match point promozione. Adesso i trapanesi dovranno passare dal purgatorio dei play-off nella difficile sfida contro il Marsala.. La differenza reti nello scontro diretto premia infatti gli agrigentini del Kamarat, che potranno giocare il primo turno dei play off fra le mura amiche proprio contro i palermitani.Conticelli, Licata D. (74' Maltese), Di Donato, Palazzolo (63' Giordano), Russello, Alderuccio, Campione, Di Bartolo, Gambino, Cardinale, Galluzzo (46' Licata G.). A disp: Chimenti, Di Giuseppe, Licata G., Costa, Orlando. All. Chico.Barone, Castro, Fecarotta, Monforte, Lepre, Semprevivo, Inveninato, Guerrieri, Cosimano (67' Spampinato) (91' Di Pasqua), Di Peri, Caputa (88' Balastro). A disp: Patrinicola, Maria, Bevilacqua, Di Pasquale. All. Mirto.Matteo Gualtieri di AstiAmmoniti Semprevivo (L) 11', Alderuccio (A) 39'.Citarda (A) 45'.: Versaci, Cavaliere, Pizzimenti, Tarantino I., Manfrè, Bennardo, Caronia, Citarda (90’ Giammona), Stassi (68’ Ike), Bognanni, Serio. All. Mutolo.: Ilardi, Tarantino G., Fragapane, Hader, Scrudato, Galati (41’ Lo Monaco), Bonito, La Mattina, Giammanco (46’ Nuccio), Arnone, Greco (54’ Rappisi). All. Maggio.: Mario Cascone di Nocera Inferiore.